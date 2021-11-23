Сам співак відмовляється від допомоги, але Примадонна все одно намагається його підтримувати.

Російський співак Борис Моїсеєв, розбитий двома інсультами, продовжує уникати публічності й живе відлюдником. Однак про артиста не забуває його давня подруга - співачка Алла Пугачова. Примадонна рятує Моїсеєва від злиднів і навіть його підгодовує.

Лікарі насилу повернули Моїсеєва до життя, тепер він не може самостійно справлятися з побутом, розповів російському виданню Woman.ru Сергій Горох - директор і друг співака.

Моїсеєв живе в Москві, за ним доглядає хатня робітниця. Щотижня до артиста приходить медсестра. Друзі, серед яких і Алла Пугачова, не забувають про співака й іноді йому телефонують.

Співачка не приїжджає до Моїсеєва особисто, але все одно рятує його від злиднів. Пугачова передає розбитому інсультами другові гроші, хоча той намагається відмовлятися від допомоги.

Крім цього, водій Пугачової привозив Моїсеєву котлетки, які готувала сама співачка. Також вона передає другу фрукти.

"Цій традиції багато років. Алла і Борис раніше любили їсти котлети й запивати киселем. Так що, таке ось нагадування про хороші дні", - розповідає директор артиста.

Читайте також"Не можу потрапити на кладовище": Лариса Доліна поскаржилася на заборону в'їзду в УкраїнуМоїсеєв часто сумує. Останнім часом все частіше вмирають його друзі і колеги, що сильно його засмучує. Співак намагається не зациклюватися на поганому, бо переживає про своє здоров'я. Але все одно іноді його долають сумні думки.

Нагадаємо, у Бориса Моїсеєва сталося кілька інсультів поспіль, вони дали серйозні ускладнення. Артист останнім часом сильно "здав" і практично не з'являється на публіці.

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Автор: Віолетта Орлова