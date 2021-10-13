Примадонна приміряла коротку стрижку з вельми екстравагантним "чубчиком".

Російська співачка Алла Пугачова вирішила приміряти оригінальний образ. Примадонна "засвітилася" в новій перуці, через яку її не відразу впізнали навіть найвідданіші прихильники.

Співачка не поспішає хвалитися новим образом у своїх соціальних мережах, але фото з Пугачовою "злила" її подруга - дружина Ігоря Ніколаєва Юлія Проскурякова.

Судячи з усього, примадонна не сильно хотіла показуватися в незвичайній перуці перед мільйонами шанувальників. Однак для фото вона не забула про свою головну фішку і традиційно виставила напоказ стрункі ніжки в міні-спідниці.

Пугачова у новій перуці виглядає досить оригінально. Екстравагантний "чубчик" і коротка стрижка змінили співачку до невпізнання. Шанувальники відзначили, що артистка стала схожою на хлопчика.

Не залишилася без уваги і фігура Пугачової. Для вечірки в колі друзів вона вибрала міні-спідницю, яку насилу можна розглянути під подовженим піджаком. Стрункі ніжки співачка підкреслила високими чобітьми і чорними колготками.

Нагадаємо, раніше фанати сильно переживали за схудлу Пугачову, яка "ледве стояла на ногах". Співачка виглядала хворою, а її поза здалася багатьом дивною.

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Автор: Віолетта Орлова