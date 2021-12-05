Чоловік Примадонни ошелешив мережу виглядом своїх ніг.

Російський шоумен Максим Галкін засвітив свій педикюр. Чоловік співачки Алли Пугачової крупним планом показав нігті, "прикрашені" зображеннями персонажів з мультфільму про Міккі-Мауса. Шанувальники прийшли в жах.

"Сьогодні виповнюється 120 років з дня народження Уолта Діснея! Ось вирішив привітати нас всіх з ювілеєм класика. Та й у мене сьогодні іменини", - написав Галкін під фото свого педикюру.

Чоловік Пугачової вирішив досить оригінально привітати фанатів з ювілеєм, для цього він зробив собі педикюр. На великих пальцях ніг Галкіна тепер "красуються" зображення Міккі-Мауса і собаки Гуффі. Сам артист, судячи з усього, дуже радий незвичайному педикюру. Але фанати його задум не оцінили.

"Фу, Пугачову знудило від такого видовища, явно", "цікава реакція Алли Борисівни", "навіть цікаво, які ще частини свого тіла покаже передплатникам Максим?", "Максим не показуйте такі речі, Алла Борисівна не любить таке, згадайте за що вона вигнала Філіпа Кіркорова", - пишуть коментатори.

Користувачі відзначили, що не всім подобається вид чоловічих ніг, і особливо волохатих пальців. На думку коментаторів, Галкіну не варто так провокувати фанатів, адже багато хто може в ньому просто розчаруватися. Тепер публіку дуже хвилює питання, як на педикюр відреагувала Пугачова і чи не соромно їй за чоловіка.

Нагадаємо, раніше Пугачова без перуки прийшла подивитися спектакль з онуком в головній ролі, її фото захопило мережу.

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Автор: Віолетта Орлова