Зірка серіалу "Інтерни" висловився про недавній приїзд Алли Борисівни в Москву.

Нещодавно Алла Борисівна Пугачова відвідувала Москву з метою попрощатися з кутюр'є і близьким другом Валентином Юдашкіним. Її приїзд став предметом для обговорень - пропагандисти збунтувалися, оскільки Примадонні влаштували дійсно теплий прийом.

Зараз один з головних соратників кремлівських вбивць Іван Охлобистін заявив, що життя без Алли Пугачової в Росії не зупинилася, і зірка повинна якомога швидше це усвідомити.

"Пугачова, по-перше, була шокована тим, що є щось важливіше, ніж вона. Потім прийшла друга, ще більш жахлива думка, яка її відвідала вже, напевно, у від'їзді, - що без неї це все може далі тривати. Вона раніше не допускала цієї думки. Без неї, дійсно, складно собі уявити попередню культуру", - сказав Охлобистін в коментарі росЗМІ.

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Не залишив без уваги путініст і чоловіка Алли Борисівни. Він заявив, що вважає Максима Галкіна дуже "слизьким типом".

"Галкін? Є такий тип людей. Без мила, як то кажуть... Це не до того, що ви всі подумали, а просто чисто по адміністративній лінії", - підкреслив Іван Охлобистін.

Зазначимо, Максим Галкін і Алла Пугачова покинули Росію після того, як Путін розв'язав вбивчу війну на території України. Зараз зіркове сімейство живе в Ізраїлі. Гуморист Галкін заявив, що підтримує нашу країну, а також у своєму блозі неодноразово розповідав шанувальникам про те, що саме за наказом Кремля вмирають мирні українці.

Нагадаємо, у Сочі скасували концерт "Бі-2" після скандальних висловлювань фронтмена про Росію.

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