Шанувальниці Путіна довелося виправдовуватися за відмову її мами летіти в Росію. Співачка придумала легенду, що та нібито не хоче довго летіти з пересадками.

Співачка Наташа Корольова, яка за більш ніж три місяці так і не знайшла часу висловитися на підтримку рідної України, але продовжує жити і працювати в РФ, знову опинилася в центрі скандалу.

Нещодавно батько Філіпа Кіркорова Бедрос запросив її маму Людмилу Поривай на свій ювілей в Росію, але так від запрошення відмовилася. Проукраїнськи налаштована жінка зараз живе в США. Наташа Корольова поспішила виправдатися - не приїхала вона через те, що довго летіти і багато пересадок. Про це повідомляють росСМИ.

"Він відразу мене запитав, чому мама не прилетіла. Я сказала: "Дальній переліт тепер. Багато пересадок треба робити". Вона дуже хотіла. І душею вона тут. Вони здружилися в Майамі", - сказала Наташа Корольова.

Нагадаємо, попри те, що мама і сестра Корольової підтримують Україну в такий непростий час, її чоловік Тарзан відкрито висловив своє захоплення кривавою політикою Путіна і писав погрози НАТО.

Нагадаємо, Королева з чоловіком-путіністом Тарзаном у радянських костюмах виступили в Кремлі на 9 травня.

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