Після 24 лютого співачка жодного разу не висловилася на підтримку рідної України.

Українська співачка Наташа Корольова, яка давно живе і працює в Росії, після повномасштабного вторгнення РФ вирішила відмовчатися, в той час, як її чоловік-путініст Тарзан відверто підтримав криваву війну і агресивну політику Путіна. Війна на її Батьківщині не завадила Корольовій на честь 9 травня виступити на концерті у РФ. Ще нещодавно вони з Тарзаном виступали на заході, організованим фондом шанувальника "русского мира" Левом Лещенком. А 9 травня вони танцювали в Москві.

Наташа з'явилася там в радянській пілотці, довгому пуховику, штанях кольору хакі і черевиках на тракторній підошві.

Тарзан позував у червоному спортивному костюмі із зображенням серпа і молота.

Крім того, опальна Королева заспівала 9 травня в Кремлі. На сцені країни-агресора вона співала "Синий платочек".

Нагадаємо, Денис Повалій відхрестився від мами, яка танцювала перед росіянами на День Перемоги.

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