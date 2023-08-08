Український гурт розважав росіян / instagram.com/questpistolsofficial

Український гурт Quеst Pistols виступив на Балі перед українцями та їхніми російськими гостями. 

На це звернув увагу блогер Богдан Беспалов. Він обурився, що артистів випустили за кордон не брати участь в проукраїнських заходах, а заробляти на святах. 

"Stories, як Quеst Pistols у оригінальному складі російською та українською мовами розважають своїх замовників виклала дружина одеського ді-джея Proshe. Я не знаю, яким чином подібний формат може допомогти ЗСУ", – зазначив блогер.

Постах Валерії Проше репостнула одна з гостей – Роксана Геллер. Дівчина багато років живе на Балі, але періодично повертається до Москви та постить фото з Красної площі. Щоправда, ці світлини датовано роками до повномасштабного вторгення. У соцмережах Геллер також показувала рідних та друзів, які залишилися в РФ. Очевидно, що вона – росіянка в еміграції.

Геллер в Росії / скриншот

Компанія святкувала день народження Рафаеля Ромена. В іменинника є одне фото з Києва та відео на підтримку України в профілі, а ще у нього на наступний день після святкування зʼявилося stories з друзями, які співали "Я русский" путініста Шамана.

Серед інших гостей свята також знайшли людей, які пов'язані з Росією. Зокрема, на святі "засвітився" лікар, який в 2018 році фотографувався на Красній площі.

Один з гостей свята / скриншот

Stories з дня народження записував Артур Агаджанян, який також публікував відео з Москви.

Сторіс ще одного гостя / скриншот

Нагадаємо, що раніше українська співачка Світлана Лобода оскандалилася на одному з концертів. Зірка, яка до повномасштабного вторгнення активно гастролювала по Росії, виступила із російськомовними хітами, обмотавшись українським прапором.

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