Щоправда, серед гостей були й українці.

Український гурт Quеst Pistols виступив на Балі перед українцями та їхніми російськими гостями.

На це звернув увагу блогер Богдан Беспалов. Він обурився, що артистів випустили за кордон не брати участь в проукраїнських заходах, а заробляти на святах.

"Stories, як Quеst Pistols у оригінальному складі російською та українською мовами розважають своїх замовників виклала дружина одеського ді-джея Proshe. Я не знаю, яким чином подібний формат може допомогти ЗСУ", – зазначив блогер.

Постах Валерії Проше репостнула одна з гостей – Роксана Геллер. Дівчина багато років живе на Балі, але періодично повертається до Москви та постить фото з Красної площі. Щоправда, ці світлини датовано роками до повномасштабного вторгення. У соцмережах Геллер також показувала рідних та друзів, які залишилися в РФ. Очевидно, що вона – росіянка в еміграції.

Компанія святкувала день народження Рафаеля Ромена. В іменинника є одне фото з Києва та відео на підтримку України в профілі, а ще у нього на наступний день після святкування зʼявилося stories з друзями, які співали "Я русский" путініста Шамана.

Серед інших гостей свята також знайшли людей, які пов'язані з Росією. Зокрема, на святі "засвітився" лікар, який в 2018 році фотографувався на Красній площі.

Stories з дня народження записував Артур Агаджанян, який також публікував відео з Москви.

Нагадаємо, що раніше українська співачка Світлана Лобода оскандалилася на одному з концертів. Зірка, яка до повномасштабного вторгнення активно гастролювала по Росії, виступила із російськомовними хітами, обмотавшись українським прапором.

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