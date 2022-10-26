У вівторок, 25 жовтня, Росія знову здійснила масовану атаку на Дніпро.

На даний момент відомо, що через інтенсивну атаку РФ на Дніпро ввечері 25 жовтня, двоє людей загинули. Ще четверо отримали поранення різної тяжкості. Як на цю трагедію відреагували українські знаменитості - розповідаємо в матеріалі УНІАН.

Тіна Кароль

Співачка поділилася у своєму Instagram-блозі жахливими фотографіями з місця трагедії і написала: "Дніпро. Загинула вагітна жінка. Чому? Вона була небезпечна?".

MamaRika

Співачка, яка активно підтримує рідну країну на інформаційному фронті і бере участь у благодійних концертах, показала моторошні фотографії з місця падіння ракет окупантів і поставила смайлик у вигляді розбитого серця.

Відео дня

Раміна

Відома українська блогерка, яка є автором YouTube-каналу "Ходят слухи", опублікувала знімок величезної воронки, що утворилася після "прильоту" в Дніпрі.

"Воронка від прильоту по Дніпру! Коли ж вони будуть покарані, ці гади-окупанти?" - написала на фото Раміна Есхакзай.

alyona alyona

Відома реперка опублікувала шокуючі кадри вогню на місці обстрілу Дніпра і написала:

"Сьогодні стався черговий ракетний удар. Двоє людей загинули. Серед них - вагітна жінка. Троє людей постраждали. Війна триває і перемога за нами. Кожен день ми боремося за свою свободу".

Раніше УНІАН писав про те, як зірки відреагували на новий обстріл Києва.

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