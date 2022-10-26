На даний момент відомо, що через інтенсивну атаку РФ на Дніпро ввечері 25 жовтня, двоє людей загинули. Ще четверо отримали поранення різної тяжкості. Як на цю трагедію відреагували українські знаменитості - розповідаємо в матеріалі УНІАН.
Тіна Кароль
Співачка поділилася у своєму Instagram-блозі жахливими фотографіями з місця трагедії і написала: "Дніпро. Загинула вагітна жінка. Чому? Вона була небезпечна?".
MamaRika
Співачка, яка активно підтримує рідну країну на інформаційному фронті і бере участь у благодійних концертах, показала моторошні фотографії з місця падіння ракет окупантів і поставила смайлик у вигляді розбитого серця.
Раміна
Відома українська блогерка, яка є автором YouTube-каналу "Ходят слухи", опублікувала знімок величезної воронки, що утворилася після "прильоту" в Дніпрі.
"Воронка від прильоту по Дніпру! Коли ж вони будуть покарані, ці гади-окупанти?" - написала на фото Раміна Есхакзай.
alyona alyona
Відома реперка опублікувала шокуючі кадри вогню на місці обстрілу Дніпра і написала:
"Сьогодні стався черговий ракетний удар. Двоє людей загинули. Серед них - вагітна жінка. Троє людей постраждали. Війна триває і перемога за нами. Кожен день ми боремося за свою свободу".
Раніше УНІАН писав про те, як зірки відреагували на новий обстріл Києва.