Стало відомо, скільки Примадонна заробляла в Росії під час своєї концертної діяльності.

Генеральний директор компанії "Ру-Концерт" Євген Морозов розповів про гонорари російської зірки Алли Пугачової. За його словами, вона не тільки собі забезпечила безбідну старість, але і цих грошей вистачить її онукам і правнукам.

"У Пугачової був найвищий гонорар - 350 тисяч доларів за годинний виступ. Думаю, що у неї є чималі накопичення. Вистачить не тільки дітям, а й онукам і правнукам", - розповів КП гендиректор компанії "Ру-Концерт" Євген Морозов.

Відзначимо, що Примадонна є найбільш високооплачуваною артисткою Росії, попри те, що на початку повномасштабного вторгнення втекла з чоловіком і дітьми в Ізраїль.

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При цьому наприкінці серпня вона таки повернулася на батьківщину і відправила дітей до школи.

Пізніше її знову помітили в аеропорту Внуково. Ряд ЗМІ повідомили про те, що Примадонна вдруге покинула Росію. Її подруга в коментарі росЗМІ зізналася, що Алла Борисівна поїхала з РФ тому, що її дітей почали цькувати в школі через Максима Галкіна, який у війні підтримує Україну.

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