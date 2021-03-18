Відома ведуча шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко повідомила фанатам сумну звістку про своє здоров'я.
Читайте такожРегіон Тодоренко знову натрапила в Instagram на жорсткий хейтЯк розповіла вона на своїй сторінці в «історіях» в Instagram, у неї виявили невиліковну хворобу.
На опублікованих в мережі кадрах Регіна постала на прийомі у лікаря. За словами знаменитості, у неї — вітіліго. Співачка показала білу пляму на нозі.
"Раніше соромилася говорити про це і весь час зафарбовувала коліно, щоб ніхто не помітив мою недосконалість», - зізналася ведуча.
Хто така Регіна Тодоренко
- Тодоренко народилася в Одесі в 1990 році. Вона стала відомою завдяки програмі "Орел і Решка" як ведуча.
- Ведуча у 2018 році вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. У цьому ж році у подружжя народився син.
- 16 березня Тодоренко поділилася з шанувальниками в Instagram новиною про те, що приїхала разом із сином в Одесу.
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