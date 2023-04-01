Телеведуча розкрила подробиці сімейного життя.

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка народилася і виросла в Україні, але в такий складний для своєї країни час встала на бік Росії, вперше розповіла про проблеми в сім'ї. РосЗМІ повідомляють, що Тодоренко хотіла розлучитися з чоловіком Владом Топаловим, але той нібито заявив, що ні за яких умов розлучення не дасть.

"Під час сварки я випалила: "Я з тобою розлучуся". На що Влад відповів: "Розлучення не дам, ми будемо жити з тобою вічно". Тоді це прозвучало як погроза", - поділилася в розмові з журналістами Регіна.

Вона також розповіла, що зверталася до сімейного психолога, щоб спробувати зберегти шлюб.

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"Наш сімейний психолог одного разу дала нам добру пораду: заплануйте у своєму календарі побачення один з одним. Спочатку це здалося чимось диким: що ми, зустрітися не можемо? А виявилося, це не так вже й просто - згадати себе в перші місяці знайомства і говорити один з одним не тільки про дітей. Але саме такі побачення повертають той міцний фундамент, на якому і тримаються стосунки", - сказала екс-зірка шоу "Орел і решка".

Нагадаємо, після того, як Росія напала на Україну, Регіна Тодоренко продовжувала цинічно мовчати, транслюючи у своєму Instagram-блозі "ідеальне життя" та побут. За це майже всі українські шанувальники назвали її зрадницею і відвернулися від неї.

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