Євген Синельников дивом вирвався з окупованого міста.

10 березня, через два тижні полону в окупованому місті Буча Київської області, режисер і телеведучий Євген Синельников зміг врятуватися і виїхати на підконтрольну Україні територію. У Бучі залишився його будинок, який окупанти розбили повністю.

Як виглядав будинок до приходу "русского мира" і як він виглядає зараз, Синельников показав в Instagram.

"Спасибі "русскому миру", що врятував нашу сім'ю від жахів життя в Україні. Ось тепер заживемо!!!",- написав телеведучий.

Євген показав щасливі кадри, зроблені в мирні часи.

На наступних фото видно результати так званої "рятувальної операції" російських загарбників - у будинку Синельникова обвалилася навіть стеля.

Нагадавши, Вакарчук жорстко пройшовся по росіянах за їх мовчання.

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