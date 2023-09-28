Головний герой франшизи на стороні українців, зазначив Кевін Гротерт.

Режисер культової франшизи "Пила" Кевін Гротерт підтримав українців на тлі повномасштабної війни, яку проти нашої країни розв'язала РФ. Він зазначив, що головний герой фільмів - Конструктор Джон Крамер, точно б приєднався до боротьби проти тих, хто винен у стражданнях людей.

"Знайте, що Конструктор на вашій стороні та приєднався б до вашої боротьби, використовуючи свої ігри на винних у людських стражданнях. Бажаю вам сил, певен, що правда на вашому боці!" - заявив Гротерт в інтерв'ю NV.

Також режисер звернувся до українців. Гротерт подякував громадянам нашої країни.

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"Дякую, що ви з нами вже майже 20 років. Радий, що ви можете сходити в кінотеатри і побачити Джона Крамера з іншого боку", - зазначив режисер.

Десята частина франшизи "Пила" виходить в український прокат вже сьогодні, 28 вересня. Режисер зазначив, що фани Конструктора точно не розчаруються. Вони побачать нові пастки та більше дізнаються про Крамера.

Франшиза "Пила" - що відомо

Перша частина трилеру "Пила" вийшла на екрани ще у 2004 році. Глядачі побачили Джона Крамера - серійного вбивцю, який влаштовує ігри та "вчить" людей цінувати життя й відповідати за свої помилки. Згодом стрічка отримала продовження, Конструктор намагався вилікуватися від онкології, шукав тих, хто буде продовжувати його справу, а потім "учні" Крамера дійсно пішли його стопами.

У 2021 році вийшла дев'ята частина "Пили". А сьогодні українці зможуть побачити десяту частину - фільм "Пила Х". При цьому події у цій стрічці розвиватимуться не за хронологією попередніх епізодів. Режисер вирішив показати, що відбувалося з Крамером між першою та другою частинами фільму. Детальний огляд на "Пилу Х" вже є на УНІАН.

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