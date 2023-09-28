Режисер культової франшизи "Пила" Кевін Гротерт підтримав українців на тлі повномасштабної війни, яку проти нашої країни розв'язала РФ. Він зазначив, що головний герой фільмів - Конструктор Джон Крамер, точно б приєднався до боротьби проти тих, хто винен у стражданнях людей.
"Знайте, що Конструктор на вашій стороні та приєднався б до вашої боротьби, використовуючи свої ігри на винних у людських стражданнях. Бажаю вам сил, певен, що правда на вашому боці!" - заявив Гротерт в інтерв'ю NV.
Також режисер звернувся до українців. Гротерт подякував громадянам нашої країни.
"Дякую, що ви з нами вже майже 20 років. Радий, що ви можете сходити в кінотеатри і побачити Джона Крамера з іншого боку", - зазначив режисер.
Десята частина франшизи "Пила" виходить в український прокат вже сьогодні, 28 вересня. Режисер зазначив, що фани Конструктора точно не розчаруються. Вони побачать нові пастки та більше дізнаються про Крамера.
Франшиза "Пила" - що відомо
Перша частина трилеру "Пила" вийшла на екрани ще у 2004 році. Глядачі побачили Джона Крамера - серійного вбивцю, який влаштовує ігри та "вчить" людей цінувати життя й відповідати за свої помилки. Згодом стрічка отримала продовження, Конструктор намагався вилікуватися від онкології, шукав тих, хто буде продовжувати його справу, а потім "учні" Крамера дійсно пішли його стопами.
У 2021 році вийшла дев'ята частина "Пили". А сьогодні українці зможуть побачити десяту частину - фільм "Пила Х". При цьому події у цій стрічці розвиватимуться не за хронологією попередніх епізодів. Режисер вирішив показати, що відбувалося з Крамером між першою та другою частинами фільму. Детальний огляд на "Пилу Х" вже є на УНІАН.