Співак зізнався, що хоче купити меншу квартиру та реалізувати ще одну мрію.

Український співак Роман Сасанчин здивував фоловерів рішенням продати квартиру, яку виграв на "Голосі країни".

Про своє рішення Сасанчин розповів в Instagram.

19-річний співак раніше мав намір переїхати до цього житла у столиці, втім, його плани змінилися.

"Дуже багато часу роздумував одне надзвичайно важливе питання щодо квартири, яку ще два роки тому виграв на "Голосі країни 10"! Так, ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати і т.д! Але добре роздумавши, я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою велику мрію, про яку я згодом вам розкажу, та купити меншу за розмірами квартиру!" – поділився Сасанчин.

Водночас не усі фоловери підтримали рішення Романа. Шанувальники радять співаку ще трохи обдумати це рішення.

"Це велика помилка! В наш час не вигідно продавати квартиру і купляти іншу", "Та і так досить маленька квартира для сім'ї! Куди вже меншу?", "Краще здай в оренду. Продати і жити в меншій зі збільшенням сім'ї? Дурниця юна", "Ціна на житло постійно зростає, ви ризикуєте залишитися без квартири. Вирішувати вам, але варто добре обдумувати такий крок", - пишуть фоловери.

Роман Сасанчин – один із наймолодших переможців "Голосу країни". У 2015 році виконавець переміг у другому сезоні шоу "Голос. Діти" у команді Тіни Кароль. У 2020 році Роман став переможцем десятого сезону шоу "Голос країни" знову в команді Кароль. За цю перемогу хлопець отримав головний приз вокального шоу – квартиру в Києві.

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