Український співак Роман Сасанчин здивував фоловерів рішенням продати квартиру, яку виграв на "Голосі країни".
Про своє рішення Сасанчин розповів в Instagram.
19-річний співак раніше мав намір переїхати до цього житла у столиці, втім, його плани змінилися.
"Дуже багато часу роздумував одне надзвичайно важливе питання щодо квартири, яку ще два роки тому виграв на "Голосі країни 10"! Так, ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати і т.д! Але добре роздумавши, я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою велику мрію, про яку я згодом вам розкажу, та купити меншу за розмірами квартиру!" – поділився Сасанчин.
Водночас не усі фоловери підтримали рішення Романа. Шанувальники радять співаку ще трохи обдумати це рішення.
"Це велика помилка! В наш час не вигідно продавати квартиру і купляти іншу", "Та і так досить маленька квартира для сім'ї! Куди вже меншу?", "Краще здай в оренду. Продати і жити в меншій зі збільшенням сім'ї? Дурниця юна", "Ціна на житло постійно зростає, ви ризикуєте залишитися без квартири. Вирішувати вам, але варто добре обдумувати такий крок", - пишуть фоловери.
Роман Сасанчин – один із наймолодших переможців "Голосу країни". У 2015 році виконавець переміг у другому сезоні шоу "Голос. Діти" у команді Тіни Кароль. У 2020 році Роман став переможцем десятого сезону шоу "Голос країни" знову в команді Кароль. За цю перемогу хлопець отримав головний приз вокального шоу – квартиру в Києві.
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