Ольга Сумська рідко експериментує зі своєю зовнішністю.

Легендарна українська актриса Ольга Сумська приєдналася до зйомок нової картини "Любов і блогери". Творці фільму, телеведучий Володимир Остапчук і блогер Євген Таллер, обіцяють, що українці залишаться під враженням. Також серед акторів можна помітити: Катерину Кістень, Назара Задніпровського та багатьох інших.

Читайте такожДискваліфікована після скандалу "Міс Україна 2018" хоче повернути собі титул (відео)55-річна Сумська зізнається, що відразу прийняла пропозицію, вона вірить в успіх цієї стрічки. Більш того, їй дісталася роль директора клубу. Знаменитість у своєму мікроблозі показала, як виглядає її героїня.

Актриса позувала в екстравагантному вбранні з глибоким декольте. У доповненні екстравагантного образу - перука і яскравий макіяж.

"Пощастило, так пощастило! Директор клубу міста КАГАПЛИК - пані Тамара! Всім добра!", - підписала відео Ольга Сумська.

Багато шанувальників зазначили, що актриса нагадує Ірину Аллегрову, яка знайома всім завдяки своїй пишній шевелюрі: "ОЛЕЧКАААА АГООООНЬЬЬЬ", "неперевершена", "Ну шик, блиск, краса", "Аллегрова", "в цьому образі можна замінювати на сцені Ірину Аллегрову!".

Ольга Сумська: творчість і особисте життя

Ольга Сумська народилася в акторській родині, тому з легкістю вступила до театрального університету.

Вперше вона знялася в 1983 році у фільмі вечора на хуторі поблизу Диканьки. Їй дісталася роль Панночки.

Ольга Сумська - успішна актриса театру і кіно.

У знаменитості є дві дочки-31-річна Антоніна і 19-річна Анна. Перша дочка народилася в першому шлюбі від актора Євгена Паперного. Попри народження дитини, пара розлучилася. Тільки в другому шлюбі з Віталієм Борисюком вона знайшла щастя. Цього року подружжя відсвяткували срібне весілля.

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Автор: Каролина Гайдук