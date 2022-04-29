Смольянінов впевнений, що люди не роблять те, що їм не приносить задоволення.

Відомий російський актор Артур Смольянінов припустив, чим президент РФ Володимир Путін міг керуватися, коли вирішив напасти на Україну.

В інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій актор зазначив, що "це дуже особиста причина".

"Я так розумію, його (Путіна - УНІАН) професія була в тому, щоб шукати ворогів цієї великої вітчизни. Думаю, що це дуже особиста причина. Це помста. Тому що людина все життя вчилася шукати ворогів. Все його життя - це спецоперація. Говорити одне, думати інше, робити третє. Це робота така! І напевно, така робота потрібна. Але мені здається, робота президента передбачає пошук друзів. А професія офіцера КДБ передбачає пошук ворогів. Може б він і хотів інакше, чорт його знає, помрію за нього, але не може. Тому що ідеї керують ним, а не він ідеями. Плюс відсутність якого б то не було зовнішнього контролю. Тому що спецоперація - це суть природи людської", — зазначив актор.

Смольянінов впевнений, що люди не роблять те, що їм не приносить задоволення.

"Це ж азарт! У цій грі "Знайди ворога" є певне задоволення. У цій грі під прикриттям є певне задоволення. У цій грі маніпулятивній є певне задоволення. Адже люди не роблять те, що їм не приносить задоволення! Плюс це, звичайно, жага помсти і спроби ось такої реінкарнації (Радянського Союзу, - УНІАН), в надії, що ми зараз відкопаємо труп, а він буде живий. Просто ручки-ніжки приробимо назад і він знову затанцює, заспіває", - зазначив Смольянінов.

"Це не війна, у жодному разі – це бійня, терор. Породистий терор. Це не зупинитися за нашим бажанням, а об'єднатися ми вже не в змозі. Вже зараз поїзд пішов, але питання, а чи був поїзд взагалі?" – сказав Смольянінов

Крім того, Смольянінов розповів про свою зустріч з Путіним. Це було на закритій прем'єрі фільму "9 рота" в 2005 році, в якому Смольянінов зіграв одну з головних ролей. Актор згадав, що після прем'єри вони проговорили з Путіним майже годину, і були дві речі, які приголомшили артиста. За його словами, від Путіна йшов дивний запах, який Смольянінов охарактеризував як "спецпарфюмерні війська", а після їх діалогу з диктатором актор не зміг згадати, про що вони говорили.

"Я ще тоді почав підозрювати, що щось тут не так. Ми просиділи тоді з ним після цього майже цілу годину. Що у мене залишилося в пам'яті. Два найяскравіших спогади. Перше враження - це запах, який від нього виходив. Це були, якісь спецпарфюмовані війська, напевно, попрацювали, тому що таке відчуття, у мене це викликало тоді відчуття якоїсь абсолютної інстинктивної улесливості. Я ніколи в житті не відчував такого запаху. Мені здається, тут не буває дрібниць. Це все спецоперація. А друге - ми проговорили годину: щось про Афганістан розговорилися і щось він став говорити про те, що американцям вигідний цей наркотрафік. І дуже переконливо це все звучало. Він володіє прийомами маніпуляції віртуозно. Але після того, як ми вийшли звідти, я зрозумів, що я не пам'ятаю жодного слова. У мене було повне відчуття, що це була розмова ні про що. Це був просто сірий туман", - поділився Смольянінов.

"Я думаю, так відбувається більшість розмов, якщо тільки він не хоче, щоб люди запам'ятали, що він хоче сказати. Це все спецприйоми", - додав артист.

Актор зазначив, що не відчуває своєї провини через війну в Україні, тому що він не ухвалював рішення вводити війська на територію України. Він вважає, що за це несуть відповідальність конкретні люди. Але, водночас, артисту соромно за те, що його співвітчизникам не соромно.

"Я не відчуваю провини. Я відчуваю відповідальність за те, що відбувається. Мені соромно за тих, кому не соромно", - сказав артист.

Раніше російська актриса Лія Ахеджакова розповіла, як за 16 років змінився Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: