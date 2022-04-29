Смольянінов розповів про дідуся і бабусю з Києва і своє дитинство, проведене в Карпатах.

Відомий російський актор Артур Смольянінов - зірка фільму "9 рота" і серіалу "Самара", підтримав Україну і засудив розв'язану Росією повномасштабну війну.

Як розповів актор в інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій на її YouTube-каналі, у дитинстві він часто бував у Києві, де у нього жили бабуся і дідусь, а влітку відпочивав у Закарпатті, де вивчив українську мову.

Смольянінов зазначив, що переживає за Україну, як за власну батьківщину, оскільки з нашою країною у нього пов'язано багато спогадів. Актор не розуміє, на яких підставах російські солдати обстрілюють міста, вбивають мирних жителів.

Сьогодні у російських акторів за будь-які висловлювання проти кремлівської влади дійсно є ризик втратити роботу в театрі і кіно. Раніше Смольянінов намагався не говорити на тему політики, проте зараз мовчання – такий же злочин.

З цього приводу актор вирішив процитувати слова українського музиканта Андрія Данилка (Вєрка Сердючка - УНІАН):

"Він сказав, що ненавидить говорити про політику і не хотів би, але він публічна людина і розуміє, що повинен. Ось і я повинен. Прийшов час", - зазначив Смольянінов.

І додав: "Все змінилося. Кров пролилася. Трапилася катастрофа. Все завалилося. Попіл, дим, сморід, сльози. Жах. Просто жах".

"Це не війна, у жодному разі – це бійня, терор. Породистий терор. Це не зупинитися за нашим бажанням, а об'єднатися ми вже не в змозі. Вже зараз поїзд пішов, але питання, а чи був поїзд взагалі?" – сказав Смольянінов.

Смольянінов розповів, що його бабуся і дідусь по батьківській лінії – київські євреї. Актор згадав, як сперечався з дідусем через футбол - Артур вболівав за московський "Спартак", а його дід підтримував київське "Динамо". Смольянінов зізнався, що вважає батьківщиною не певну точку на карті з чіткими межами, а ці самі спогади, що накопичилися за все життя.

"Дідусь вболівав за київське "Динамо", а я – за московський "Спартак"... Я пам'ятаю це відчуття чогось дуже рідного і теплого. Якісь вирази... "Нехай буде гречка, аби не суперечка", – говорила мені бабуся. Все це було для мене рідне. Як у фільмі, який сьогодні теж зовсім по-іншому зазвучить: "Это все мое, родное... Всех люблю на свете я. Это родина моя". Тільки правда, це була моя батьківщина. Все ось це - була моя батьківщина", - прокоментував артист.

Також Смольянінов розповів про свої пригоди в Карпатах. Йому боляче усвідомлювати, що Росія намагається знищити і людей, і мальовничу природу.

"Коли я став старшим, я їздив з вітчимом в Закарпаття в географічні експедиції. І всі ці міста я пам'ятаю: від Конотопа до Чопа. Як ми їхали на поїзді. Мукачево, Ужгород. Найяскравіший спогад - це Синевир. Це все те, з чого я складаюся... Перший раз я там спробував горілку - мало не помер. Мене відпоювали селяни марганцівкою... Перше кохання моє там, і ходив я з ними вранці в гори пасти корів. Їх тати і мами збирали нам в банках картоплю з часником. Це досі моя улюблена їжа... Я був на найвищій точці України, блін. Я був на горі Говерла... Я там був, я це бачив", - поділився актор.

За його словами, ніхто ніколи не звертав уваги на мову.

"І говорити про те, що хтось когось через російську мову, не російську... Це взагалі якась маячня. Ніхто ніколи на це уваги не звертав. Я там навчився українською розмовляти, зараз вже забув все, на жаль. Але розуміти її - розумію. Тобто це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати", - підсумував актор.

Нагадаємо, Смольянінов також розповів про свою зустріч з Путіним в 2005 році і висловив припущення, чому президент РФ почав війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: