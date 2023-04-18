Міжнародний конкурс імені Горовиця проходить в Женеві.

Піаніст з Росії Станіслав Корчагін заявлений як учасник українського міжнародного музичного конкурса імені Горовиця, який цього року підходить в Женеві через повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну. Відомо, що Станіслав - колишній військовий.

Як пише 24 канал, Корчагін брав участь у російсько-українській війні у 2014-2015 роках.

Повідомляється, що в півфіналі українського музичного конкурсу росіянин Корчагін гратиме твори Рахманінова і Чайковського.

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До оргкомітету конкурсу звернулися з проханням пояснити ситуацію з попаданням росіянина в конкурс. Відповіді ще не надходило.

Зазначимо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в усьому світі бойкотують росіян. Їх не пускають на сцену конкурсів і не запрошують на культурно значущі події. Звичайно, не всі дотримуються цих правил. Наприклад, конкурс краси "Міс Всесвіт" заявив, що вони "поза політикою", тому не заборонятимуть громадянці РФ брати участь.

Раніше УНІАН писав хто з українських зірок виступить у фіналі Євробачення-2023.

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