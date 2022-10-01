У мережі опублікували його передсмертне відеозвернення.

Російський репер Іван Петунін, який виступав під псевдонімом Walkie, наклав на себе руки через оголошення про мобілізацію. Він записав передсмертне відеозвернення, в якому сказав, що не готовий вбивати заради чиїхось ідей. Музиканту було 27 років.

"На свою душу я гріх вбивства брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за які б то не було ідеали", - сказав Петунін на відео.

РосЗМІ повідомляють, що Walkie викинувся з вікна. До слова, у відео, яке він записав перед цим, він повідомив, що непридатний до військової служби через те, що лежав у психоневрологічному диспансері. Однак Петунін був переконаний, що рано чи пізно йому все одно доведеться йти на війну.

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"Ми всі стали заручниками одного маніяка", - сказав Walkie.

Мобілізація в Росії: деталі

21 вересня президент країни-агресора Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. За його словами, закликати будуть тільки тих, хто знаходиться в запасі, і тих, хто вже проходив службу в лавах Збройних сил РФ і має бойовий досвід. Однак на практиці в соцмережах росіяни скаржаться, що на війну в Україні забирають абсолютно всіх.

До слова, ситуація з репером Іваном Петуніним - не перший подібний випадок в РФ. Так, 27 вересня в Пермському краї РФ жінка зарізала дочку і намагалася вчинити самогубство через мобілізацію чоловіка.

Тим часом українці сприйняли ці новини з гумором - мережа вибухнула мемами після указу Путіна.

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