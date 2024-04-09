Євген Кунгуров помер на 41-му році життя у Москві.

Російський оперний та естрадний співак, путініст Євген Кунгуров покінчив з життям у центрі Москви. Причини такого рішення артиста невідомі, однак він давно лікувався у психіатра в приватній клініці.

Кунгуров страждав від алкогольної залежності та мав чимало ментальних проблем. Як повідомили російські ЗМІ, його тіло знайшли 9 квітня біля будинку у центрі Москви.

Перед самогубством співак написав дружині про те, що хоче накласти на себе руки, і перестав відповідати на дзвінки та повідомлення від неї. Жінка почала бити на сполох, вона звернулася до рятувальної служби, однак було вже запізно. У співака залишилося двоє дітей: 2-річна донька та 8-річний син.

Що відомо про Євгена Кунгурова

Кунгуров активно підтримував війну в Україні, загарбницьку політику Кремля та присвячував пісні російським солдатам. У 2014 році він з оркестром виступав на проросійському концерті в центрі Москви. Дійство було присвячене анексії Криму.

Крім того, співак часто виступав "на розігріві" перед промовами російського диктатора Володимира Путіна. Після 24 лютого 2022 року артист неодноразово проводив концертні програми у тимчасово окупованому Херсоні та Мелітополі. Там, окрім виконання пісень, він "вливав" проросійську пропаганду в голови шанувальників.

Як відомо, Путін нагородив Кунгурова званням заслуженого артиста Чеченської Республіки та Республіки Інгушетія. Артист завжди добре заробляв та мав прихильність російської влади.

Нагадаємо, раніше українську народну артистку Ружену Рубльову засудили до 10 років позбавлення волі за те, що вона підтримує збройну агресію Росії.

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