Учасників групи відмовилися депортувати.

Учасники російської групи "Бі-2" досі перебувають у в'язниці в Таїланді. Їх мали депортувати до Ізраїлю, де вони живуть майже два роки, проте цього не сталося.

Як пише офіційний Telegram-канал групи, 29 січня було прийнято рішення, що музикантів депортують з Таїланду до Ізраїлю. Їм відразу ж придбали квитки на літак.

Однак після того, як в міграційному центрі їх відвідав представник російського консульства, представникам групи повідомили, що рішення про депортацію в Ізраїль скасовано. Музиканти відмовилися спілкуватися з російським консулом.

Відео дня

Учасників "Бі-2" продовжують утримувати в міграційному центрі в загальній камері на 80 осіб. Їм доводиться спати на підлозі, повідомив юрист групи.

Затримання "Бі-2" - що відомо

24 січня музикантів затримали в Пхукеті нібито за проведення концерту без дозволу. Російський продюсер Володимир Воронов, який проживає в Таїланді, повідомив, що на артистів "хтось настукав".

Пізніше журналіст Михайло Козирєв розповів, в яких умовах утримуються учасники групи. За його словами, вони абсолютно жахливі.

"Вони зараз у відкритій камері - це клітка під розпеченим сонцем, там зараз 35-40 градусів спеки. Останній раз, коли організатора концерту допустили до хлопців, то він побачив звалище голих тіл в трусах, тому що весь одяг промок і тіні ніякої немає", – зазначив журналіст.

Крім того, він додав, що причина затримання, насправді, пов'язана з антивоєнною позицією артистів.

Вас також можуть зацікавити новини: