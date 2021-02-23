Це одне з найгучніших розлучень 2021 року.

Відома модель і підприємець Кім Кардашьян розлучається зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом.

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Про це повідомляє US Weekly.

За даними інсайдерів, першим дзвіночком для розлучення стала заява Каньє про рабство, яке він зробив ще в 2018 році.

"Поворотним моментом у шлюбі Кім і Каньє стало те, що він сказав, що рабство - це вибір", - заявило джерело.

А ось наступне інтерв'ю, яке Уест дав в 2020 році, просто таки вбило Кім. Тоді він сказав, що перед народженням першої дочки вони думали про аборт.

"Після цього для Кім вже не було шляху назад. Вона могла відмахнутися від його шокуючих громадськість заяв, але не могла проігнорувати те, що він згадав дітей. На її думку, це було неприйнятно, і вона боялася, що одного разу Норт прочитає про це", - сказав інсайдер.

А заключним акордом в історії їх любовних відносин стало те, що репер в Twitter написав кілька постів про те, що Кім хоче "запроторити" його в психлікарню. Потім він ці пости видалив.

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Автор: УНІАН