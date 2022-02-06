Актрисі викликали швидку допомогу.

Українська телеведуча та актриса Руслана Писанка втратила свідомість прямо на сцені. Вона впала під час вистави у Києві.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

Інцидент стався 4 лютого, у Будинку офіцерів Збройних Сил України в Києві. Писанка раптово втратила свідомість під час виступу. Вона грала у виставі "Поїзд "Одеса-мама". Глядачі сильно злякалися, коли побачили падіння актриси.

Актори, які були разом с Писанкою на сцені, відреагували миттєво. Вони почали питати, чи є серед глядачів у залі лікар, а потім викликали швидку допомогу.

Інцидент потрапив на відео. На ньому можна побачити, як Писанка посміхається, а потім раптово падає.

Що трапилося з актрисою та у якому вона нині стані - не повідомляється. Писанка не коментує втрату свідомості у соціальних мережах, хоча у коментарях вже з'явилися питання від схвильованих фанатів ведучої.

Нагадаємо, нещодавно Руслана Писанка розповіла про проблеми зі здоров'ям після схуднення. Вона зізналася, що через втрату ваги у неї "летіли" зуби й волосся. У актриси почалися проблеми зі здоров'ям.

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