Українська телеведуча та актриса Руслана Писанка втратила свідомість прямо на сцені. Вона впала під час вистави у Києві.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
Інцидент стався 4 лютого, у Будинку офіцерів Збройних Сил України в Києві. Писанка раптово втратила свідомість під час виступу. Вона грала у виставі "Поїзд "Одеса-мама". Глядачі сильно злякалися, коли побачили падіння актриси.
Актори, які були разом с Писанкою на сцені, відреагували миттєво. Вони почали питати, чи є серед глядачів у залі лікар, а потім викликали швидку допомогу.
Інцидент потрапив на відео. На ньому можна побачити, як Писанка посміхається, а потім раптово падає.
Що трапилося з актрисою та у якому вона нині стані - не повідомляється. Писанка не коментує втрату свідомості у соціальних мережах, хоча у коментарях вже з'явилися питання від схвильованих фанатів ведучої.
Нагадаємо, нещодавно Руслана Писанка розповіла про проблеми зі здоров'ям після схуднення. Вона зізналася, що через втрату ваги у неї "летіли" зуби й волосся. У актриси почалися проблеми зі здоров'ям.