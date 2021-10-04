Телеведуча різко схудла, і це спровокувало кілька проблем.

Українська телеведуча Руслана Писанка в програмі ЖВЛ згадала, як на проекті "Зважені і щасливі" вона разом з чоловіком схудла на 80 кілограм.

За її словами, більше вона на таке не погодиться, оскільки різке схуднення спровокувало ряд проблем зі здоров'ям. Також вона додала, що ніколи не буде такою худою, як співачка Світлана Лобода.

"Я думаю, що мені треба залишатися в тій формі, в якій я нормально себе почуваю. Кому потрібна Писанка худа? Ну, навіщо?"- сказала зірка.

На підтримку Руслани виступив і її чоловік Ігор, який більш детально розповів про наслідки участі в проекті про схуднення.

"По собі: зуби "летіли", волосся "летіло", обвисла шкіра - це взагалі виглядає нездорово", - сказав Ігор.

Хто така Руслана Писанка

Руслана Писанка - українська телеведуча і актриса. За роботу у фільмі "Москаль-чародій" була нагороджена Державною премією України імені Олександра Довженка.

У 2006 році брала участь в українському телепроекті "Танці з зірками". Зараз веде програму "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна" і шоу на 1+1 "Твій День".

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Автор: Діана Могилєвич