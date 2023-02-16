Після участі в реаліті Мудра почала продавати рекламу і вже заробила чимало грошей.

Фіналістка реаліті "Холостяк" Саша Мудра розповіла, скільки вона заробляє після участі в шоу. Виявилося, дівчина почала продавати рекламу і істотно збільшила свої доходи.

В інтерв'ю Ганні Олицькій Мудра розповіла, що у неї збільшилася кількість підписників. Вона почала активно вести соціальні мережі.

"Після фіналу я почала займатися рекламою, почала просувати свій профіль. Реклама, на даний момент коштує 500 доларів (майже 19 тисяч гривень - УНІАН). Це Stories. Пост поки що ще ніхто не замовляв, але він буде коштувати 800-900 доларів", - зізналася Мудра.

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Також Саша розповіла, скільки їй вдалося заробити після фіналу. Дівчина підрахувала і точно знає суму.

"Після фіналу мені вдалося заробити 7 тисяч доларів (майже 260 тисяч гривень - УНІАН). Саме на рекламі", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Мудра з "Холостяка" вперше розповіла про бойфренда-американця. За її словами, у них у відносинах є проблеми.

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