Як виявилося, артист втратив голос.

Британський співак Сем Сміт повинен був відіграти концерт в Манчестері, проте не зміг виконати всі свої хіти. В інста-сторіз він розповів, що прямо на сцені втратив голос, тому був змушений перервати виступ.

Він зізнався, що нещодавно поборов вірус, проте він ніяк не відбивався на його самопочутті. Артист раніше встиг відіграти кілька концертів, та й під час саундчеку йому було добре.

Але вже на четвертій пісні на концерті в Манчестері він зрозумів, що не може співати. Тому він пішов за лаштунки і спробував врятувати ситуацію. Однак йому це не вдалося.

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"Я не зміг дограти шоу до кінця. Я люблю вас усіх, мені шкода", - написав Сем.

Чим відомий Сем Сміт

Сем Сміт - популярний співак, який отримав багато престижних музичних нагород. Наприклад, в 2015 році на 57-й церемонії "Греммі" він здобув перемогу в чотирьох номінаціях: "Запис року", "Пісня року", "Найкращий новий виконавець" і "Найкращий вокальний поп-альбом".

Остання його пісня "Unholy" наробила шуму в мережі. Користувачі з нетерпінням чекали на реліз.

Крім того, Сміт - відкритий гей. Він зробив камінг-аут у травні 2014 року.

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