Гуморист не оголошував про свою військову службу публічно.

Український комік та учасник гумористичної команди "Горобчик", яка перемогла у проєкті "Ліга сміху", Сергій Вавилов став на захист країни зі зброєю у руках. Чоловік поповнив лави ЗСУ, але не оголошував про це публічно.

Про мобілізацію артиста стало відомо зі слів ведучого та коміка Василя Байдака під час його інтерв'ю для YouTube-каналу "СучЦукрМуз". Говорячи про членів команди "Горобчик" та як зараз складається їхнє життя він зазначив, що Вавилов тепер військовий. Він висловив свою повагу до колеги, але які завдання та на якому напрямку виконує гуморист – він не розкрив.

"Сергій Вавилов, оплески йому, мобілізувався. Він мобілізований і зараз служить", – поділився Байдак.

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Перед мобілізації до української армії Сергій пробував свої сили в IT-сфері. Зокрема, у 2022 році він став переможцем програми IT Generation, завдяки чому отримав грант на навчання за напрямком Project Management IT.

Тривалий час після перемоги в шоу "Ліга сміху" Вавилов не виходив на зв'язок навіть у соцмережах. Востаннє він публікував фото у своєму Instagram ще у вересні минулого року, після чого зник з інфопростору. Ймовірно, причиною цьому є його служба в лавах ЗСУ.

На додаток, Байдак також розповів й про життя інших учасників "Горобчика". Він зазначив, що комік Олександр Сердюк активно займається волонтерством у Дрогобичі, Львівська область. Гуморист Слава Кедр працює над гуртом Badstreet Boys, учасником якого теж є Василь, і волонтерить. А Євген Журавльов працює в "Підпільному стендапі" та присвячує багато часу своїм рідним.

Нагадаємо, раніше про військову службу заговорив лідер гурту "Піккардійська Терція". Андрій Капраль відповів, чи готовий поповнити лави ЗСУ. 50-річний виконавець хіта "Гей, пливе кача" пояснив, чому досі не став на захист країни.

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