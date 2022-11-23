Відомий поет і музикант підкреслив, що сьогодні це фото демонструє образ всієї країни.

Український поет Сергій Жадан поділився фотографією з Херсона. На знімку люди гріються і заряджають телефони в приміщенні вокзалу. Ось як це прокоментував іменитий харків'янин:

"Мені здається, ось це фото з Херсонського вокзалу - найточніший образ сьогоднішньої України: ми всі боремося, гріємося і заряджаємо телефони. Нас не перемогти".

Реакція соцмереж

"Українці - непереможний народ"

"Вражає"

"Непереможні, бо єдині"

"Вільний Херсон"

"Краще так, ніж під Росією"

Зазначимо, після звільнення Херсона 11 листопада 2022 року туди поїхали багато знаменитостей. Наприклад, нещодавно там виступив "Культурний десант" разом з Колею Сергою. На центральній площі для українців він прочитав вірш, написаний ще вісім місяців тому. Херсонці віддячили йому бурхливими оплесками та "візитівкою" регіону - кавунами. "Трофеями" музикант похвалився у своєму блозі.

Відео дня

Нагадаємо, Сергій Жадан показав обвуглені руїни на місці його колишньої квартири в Харкові.

Вас також можуть зацікавити новини: