Український поет Сергій Жадан поділився фотографією з Херсона. На знімку люди гріються і заряджають телефони в приміщенні вокзалу. Ось як це прокоментував іменитий харків'янин:
"Мені здається, ось це фото з Херсонського вокзалу - найточніший образ сьогоднішньої України: ми всі боремося, гріємося і заряджаємо телефони. Нас не перемогти".
Реакція соцмереж
- "Українці - непереможний народ"
- "Вражає"
- "Непереможні, бо єдині"
- "Вільний Херсон"
- "Краще так, ніж під Росією"
Зазначимо, після звільнення Херсона 11 листопада 2022 року туди поїхали багато знаменитостей. Наприклад, нещодавно там виступив "Культурний десант" разом з Колею Сергою. На центральній площі для українців він прочитав вірш, написаний ще вісім місяців тому. Херсонці віддячили йому бурхливими оплесками та "візитівкою" регіону - кавунами. "Трофеями" музикант похвалився у своєму блозі.
Нагадаємо, Сергій Жадан показав обвуглені руїни на місці його колишньої квартири в Харкові.