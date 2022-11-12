Відомий український поет, прозаїк і музикант з 24 лютого практично весь час перебував у рідному Харкові, допомагаючи військовим. Також він гастролював з благодійними концертами, щоб зібрати гроші.

Відомий український поет і музикант Сергій Жадан, який активно підтримує армію і дає благодійні концерти, побував в районі, де раніше жив. Він сфотографувався на тлі зруйнованого і обгорілого будинку, де колись давно була його квартира. Сумним знімком Жадан поділився у своєму Facebook-блозі. Ось як він прокоментував цей знімок:

"Був вчора на Північній Салтівці. Зайшов подивитися на нашу колишню квартиру. Ось вона там, де діра в даху, на останньому поверсі. Прожили там кілька років. Росіяни кілька місяців обстрілювали цей район. Російське суспільство, наскільки пам'ятаю, особливо не заперечувало. Це так, до розмови про російську демократичну опозицію".

Реакція соцмереж

Тримайтеся, Сергій!

Рашка повинна бути ізольована від усього світу

Хтось ще вважає, що є "хороші руцькі брати"?

Мій улюблений Харків... Колись прожила тут 6 щасливих років...

Нагадаємо, нещодавно Сергій Жадан отримав нагороду За оборону Харкова. Нагородили його за те, що попри постійні обстріли з боку РФ, він після 24 лютого залишався в місті, допомагаючи військовим. Його колеги по музичному гурту "Жадан і собаки" також волонтерили у рідному місті.

Відео дня

Також УНІАН писав про те, що Жадан розчулив історією про хлопчика, який приніс йому гроші для ЗСУ. Дитина підійшла з конвертом до Сергія прямо на концерті.

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