Відомий український поет і музикант Сергій Жадан, який активно підтримує армію і дає благодійні концерти, побував в районі, де раніше жив. Він сфотографувався на тлі зруйнованого і обгорілого будинку, де колись давно була його квартира. Сумним знімком Жадан поділився у своєму Facebook-блозі. Ось як він прокоментував цей знімок:
"Був вчора на Північній Салтівці. Зайшов подивитися на нашу колишню квартиру. Ось вона там, де діра в даху, на останньому поверсі. Прожили там кілька років. Росіяни кілька місяців обстрілювали цей район. Російське суспільство, наскільки пам'ятаю, особливо не заперечувало. Це так, до розмови про російську демократичну опозицію".
Реакція соцмереж
- Тримайтеся, Сергій!
- Рашка повинна бути ізольована від усього світу
- Хтось ще вважає, що є "хороші руцькі брати"?
- Мій улюблений Харків... Колись прожила тут 6 щасливих років...
Нагадаємо, нещодавно Сергій Жадан отримав нагороду За оборону Харкова. Нагородили його за те, що попри постійні обстріли з боку РФ, він після 24 лютого залишався в місті, допомагаючи військовим. Його колеги по музичному гурту "Жадан і собаки" також волонтерили у рідному місті.
Також УНІАН писав про те, що Жадан розчулив історією про хлопчика, який приніс йому гроші для ЗСУ. Дитина підійшла з конвертом до Сергія прямо на концерті.