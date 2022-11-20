Нещодавно Світлана Лобода, яка останні роки жила та працювала у РФ, випустила пісню українською мовою.

Українська знаменитість Анастасія Приходько прокоментувала заяву Світлани Лободи, де та сказала, що вважає себе українською співачкою. Лобода підкреслила, що бути українською зіркою - це "стати на бік святла". Приходько у своєму коментарі зазначила, що у Лободи можуть бути психологічні розлади. Ось що написала Анастасія:

"Вгамуйте цю жінку хто-небудь. У неї скаче біполярочка. Роздвоєння особистості, серйозні психологічні відхилення".

Це вже не перший докір Приходько в бік Лободи. Коли Світлана після 24 лютого заявила, що Росія - країна-агресор, Анастасія назвала це спробою "відкупитися від гріхів". Також її збентежило те, що Лобода заговорила про війну не відразу.

"Жоден з них, хто виступав у Московії з 2014 року, жоден не говорить: "Вибачте мене, українці. Вибачте мене за те, що я була сліпа, глуха. Ні, я не розуміла". Ніхто з них не вибачився... Місяць потрібно було чекати, щоб зрозуміти, що в твоєму Ірпені відбувається? У тебе людей вбивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого?", - прокоментувала Анастасія Приходько.

Лобода - "Два незнайомці"

Нагадаємо, Анастасія Приходько назвала ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2023.

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