Дівчина запропонувала розробнику змінити звук двигуна електромобіля.

Молодша сестра американської співачки Брітні Спірс Джеймі Лінн звинуватила главу компанії Tesla в смерті її кішок.

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За словами Лінн, кілька кішок, що належать її родині, загинули через автомобілі марки Tesla. Вона зазначила, що смерть улюбленців пов'язана з тихою роботою двигуна електрокара. При цьому сестра співачки не розповіла подробиці подій.

Джеймі Лінн запропонувала голові Tesla Ілону Маску змінити звук двигуна електромобіля. Лінн зізналася, що частина провини лежить і на самому водієві, але, враховуючи неодноразові сумні випадки, вважає підвищення «гучності» видаваних машиною звуків доречним.

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Автор: УНІАН