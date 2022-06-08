У дівчини стався рецидив онкологічного захворювання.

Сестра Жанни Фріске - Наталя - поділилася з шанувальниками в Instagram сумною новиною. У її сестри Тетяни стався рецидив онкологічного захворювання.

Відомо, що 11 років тому Тетяна боролася з раком молочної залози. Лікування проходило успішно, але зараз у неї стався рецидив. Родичі хочуть перевезти її з України в Росію, в клініку, де проходила лікування покійна Жанна.

"Весь цей час вона перебувала в ремісії, але, на жаль, зараз у неї рецидив, і не просто рецидив, а рецидив з метастазами в печінку і хребет", – розповіла Наталя.

Зараз співачка збирає гроші на лікування сестри: "Дівчинка дуже хоче жити, дівчинка ще молода і дуже хочеться допомогти".

Відзначимо, Жанна Фріске померла в 2015 році від раку. За роз'ясненням батька Фріске, у неї була діагностована гліобластома, неоперабельна пухлина головного мозку. Два роки зірка боролася з онкологією, але перемогти хворобу їй таки і не вдалося.

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