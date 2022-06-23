Телеведучі потрапили в курйозну ситуацію.

Українські телеведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов потрапили в курйозну ситуацію на зйомках шоу "Вечір з Україною".

Під час зйомки у Суханова засвербів лікоть. Остапчук подумав, що у нього якась заразна хвороба і відійшов від нього подалі. Але Суханов не розгубився і сказав йому, щоб той не боявся.

"Іди сюди! У тебе чотири цих щеплення недолугих", - сказав телеведучий.

Остапчук уточнив, що зробив всього три щеплення (від коронавірусу, - УНІАН). В їхню розмову втрутилася Олена Кот і додала: "І одна від сказу". Також вона попросила Суханова не чесатися, а красиво встати в кадрі.

Нагадаємо, раніше Остапчук і Суханов поскандалили у прямому ефірі через російські пісні.

Остапчук зазначив, що українці продовжували слухати російську музику, а коли в Україну приїжджала Ані Лорак, до неї на концерт прийшли дуже багато людей. А ось Суханов упевнений, що проблема не в самих українцях, а в тодішній владі, яка дозволяла це робити.

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