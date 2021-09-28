Навіть бабуся музиканта визнала співачку занадто вульгарною - всьому виною її занадто коротка спідниця.

Російський співак Михайло Шуфутинський розкрив "брудні" подробиці про Аллу Пугачову. Виявилося, в молодості артисти тісно дружили. Навіть у студентські роки майбутня примадонна не була"пай-дівчинкою".

Своїм одкровенням про Пугачову Шуфутинський поділився в проекті "Антонім".

Співак розповів, що в минулому він тісно дружив з Пугачовою. Шуфутинський і майбутня артистка разом прогулювали заняття в музичному училищі, де вони навчалися. Також вони ходили один до одного в гості.

Але якщо вдома у Пугачової студенти "пили вінішко" і веселилися, то в гостях у Шуфутинського майбутній співачці не завжди були раді. Виявилося, бабуся артиста не схвалювала його подругу. Пугачова обурювала родичку Шуфутинського своєю надмірно короткою спідницею.

Також Пугачова і майбутній артист разом збігали з занять в підвал училища. Але вони не тільки прогулювали, а ще й музикували.

"Там стояв рояль. Хтось брав контрабас. Алла співала. У неї ідеально все виходило", - зізнався співак.

Читайте такожУ мережі відзначили нереальну схожість Алли Пугачової з дочкою від сурогатної матеріЗараз Шуфутинський вже не так тісно дружить з Пугачовою. Якщо раніше вони ходили в підвал училища і "пили вінішко", то тепер артисти лише зрідка бачаться на зйомках або концертах. Останній раз Шуфутинський зустрічався з Пугачовою майже два місяці тому.

Артисти мало спілкуються не тільки через те, що вони вже виросли та поміняли інтереси. Пугачова настільки боїться коронавірусу і піддалася істерії, що буквально замкнулася у своєму замку і рідко виходить на публіку.

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Автор: Віолетта Орлова