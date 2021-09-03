Без "горобини у вогні" не обійшлося - артисти поєднали в одну пісню два відомих шлягери.

3 вересня, в день, коли любителі мемів "перевертають календар" і слухають пісню російського співака Михайла Шуфутинського, артист порадував фанатів новою версією свого хіта. Разом із забороненим в Україні Денисом Клявером, який відомий по групі "Чай удвох", він створив нову версію шлягеру "3 вересня".

Оновлений хіт Шуфутинський і Клявер представили на своїх сторінках в Instagram, а також на YouTube.

"Не можна 3 вересня просто взяти і не привітати всіх з 3 вересня", - підписали свою пісню артисти.

У новій композиції Клявер і Шуфутинський об'єднали дві пісні: легендарне "3 вересня" і "День народження", яку екс-учасник групи "Чай удвох" раніше виконував разом зі Стасом Костюшкіним.

Шанувальників розвеселила нова версія хіта про перевернутий календар, багато хто відзначив, що тепер ця пісня точно стане гімном 3-го вересня. Однак користувачі також вказали, що колаборація вийшла не зовсім вдалою, бо пісні погано зведені і все одно не звучать як одне ціле.

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Автор: Поліна Кузенко