Артист зізнався, що перший чоловік його мами сидів у в'язниці.

Український артист Андрій Данилко вкрай рідко говорить про свою сім'ю, проте цього разу він зробив виняток. Артист розкрив шокуючі подробиці, про які ніхто і не здогадувався.

В інтерв'ю Катерині Гордєєвій він розповів, що перший чоловік його мами сидів у в'язниці за зґвалтування. За словами Данилка, чоловік не скоював цього злочину, проте провину взяв на себе. За ґратами він провів цілих десять років.

Також артист згадав слова мами, яка говорила, що у її чоловіка були проблеми в інтимному житті, тому зґвалтувати когось він не міг фізично:

"Його ув'язнили за зґвалтування. А мама каже: "Такого бути не могло". Тому що у нього була проблема, і у них нічого навіть не було. Він взяв на себе провину, його посадили. І він сидів 10 років у в'язниці за зґвалтування, хоча цього не робив".

Другим чоловіком мами Андрія став його батько Михайло. Чоловік загинув, коли Данилку виповнилося сім років.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко згадав, як батько-тиран лупцював його маму.

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