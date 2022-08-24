Дженніфер Флавін подала документи на розірвання шлюбу.

Знаменитий американський актор, режисер і сценарист Сильвестр Сталлоне розлучається після 25 років шлюбу.

Про це повідомляє Сloserweekly.

Дружина Сталлоне Дженніфер Флавін подала документи на розірвання шлюбу. Точна причина розлучення невідома. Однак у документах, які отримало видання, Дженніфер назвала їх шлюб "безповоротно зруйнованим".

Флавін заявила, що "чоловік навмисно розтратив сімейне майно". Жінка просить суд, щоб йому було "заборонено продавати, передавати або розпоряджатися будь-якими активами при розгляді цієї справи".

Зараз Флавін хоче повернути своє ім'я і просить, щоб нажите майно було "справедливо розподілено".

Сам Сталлоне поки не коментує своє розлучення. Раніше він вже підігрів чутки про їхнє розставання. Нещодавно він перебив татуювання на руці, де був набитий портрет його дружини. Зараз там зображений його пес на прізвисько Буткус.

Зазначимо, Сильвестр Сталлоне одружився на Дженніфер Флавін в 1997 році. За 25 років шлюбу у них народилося три дочки – Софія, Сістін і Скарлет.

Нагадаємо, 6 липня, Сильвестру Сталлоне виповнилося 76 років.

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