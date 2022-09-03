Анна Саліванчук розповіла про подробиці.

Зірка українських серіалів Анна Саліванчук розповіла, що у її старшого сина Гліба з'явилися проблеми зі здоров'ям. Через це йому довелося робити операцію на оці.

"Гліб просто щасливчик. Спочатку коліно зашивали, тепер око. На жаль, операція необхідна і під загальним наркозом, тому що це око", - повідомила у себе в Instagram-stories Анна.

Як уточнила знаменитість, нещодавно хлопчик потрапив під гойдалки, об які вдарився обличчям. Травма виявилася серйозною, тому дитину відвезли в київську лікарню "Охматдит". Лікарі констатували, що рана глибока і її потрібно зашивати.

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Саліванчук додала, що операція пройшла добре, однак після наркозу у Гліба болів живіт і опухло око.

Нагадаємо, відома українська актриса Саліванчук показала рідкісне фото з чоловіком-продюсером.

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