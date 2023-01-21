Акторка не приховує, що іноді їй було важко себе стримати.

Акторка Вікторія Варлей та одна з найяскравіших учасниць реаліті "Холостяк-12" розповіла про скандал на проекті. Виявилося, що вона була готова прибити свою конкурентку Сашу Мудру.

В інтерв'ю УНІАН Варлей розповіла про те, чи вдалося їй дотримуватися свого "золотого правила". Акторка намагалася уникати конфліктів, проте їй усе одно не вдалося вийти "сухою з води".

"Думаю, я могла зробити мудріше. Наприклад, не казати Саші Мудрій, що вона - ніхто. Я могла себе стримати, але на той момент вона мене вже так сильно дістала, так мене дратувала, що я була готова її просто там прибити, на тих диванах", - зізналася Варлей.

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Також акторка розповіла, що вона - холерик. Тому Варлей важко ігнорувати конфлікти, вона завжди реагує на суперечки, проте ніколи не починає їх першою.

"Тому, якщо в моєму житті трапляється така ситуація, я намагаюся себе якось боронити від цього. Я завжди кажу: якщо ми чогось не бачимо, чи не чуємо, то нас це не може якось зачепити. Тому менше треба дивитися, читати чи слухати когось, хто каже про тебе якусь дурню. Оце єдине "золоте" правило", - зазначила дівчина.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Варлей з "Холостяка-12" вийшла заміж.

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