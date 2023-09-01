Жінка розповіла, що їй не дали передати прапор музикантам, а потім і зовсім його відібрали.

У Грузії на концерті групи Imagine Dragons, члени якої є амбасадорами UNITED24 і підтримують Україну, розгорівся скандал. Фанатці, яка прийшла на виступ з прапором нашої країни, не дозволили його розгорнути.

Концерт проходив у Тбілісі, на стадіоні Михайла Месхі. Жінка хотіла пронести прапор України, щоб передати його артистам або ж просто розгорнути його під час виступу, повідомляє телеканал Mtavari.

Служба безпеки концертного залу вимагала, щоб фанатка сховала прапор. У коментарі для телеканалу вона розповіла, що потім у неї і зовсім його відібрали.

Крім цього, вона прокоментувала ситуацію на своїй сторінці у Facebook. Христина Яхуа, яка підтримує Україну і неодноразово відвідувала концерти з прапором нашої країни, була вкрай обурена.

"До мене підійшла служба безпеки AlphaGreenSecurityService, яка забезпечувала внутрішню безпеку концерту Imagine Dragons, і попросила прибрати український прапор, заховати його і взагалі не показувати. Причина: невпевнена пропозиція і прохання організаторів. Водночас хочу нагадати, що на вході також було знято грузинські прапори. Ми всі знаємо, кого і як підтримують Imagine Dragons. Ден Рейнольдс, хлопці з Imagine Dragons, ви повинні знати, що хлопці зі Служби безпеки Грузії відібрали у мене зі сцени український прапор за "правилами організаторів", - написала вона.

Музиканти з Imagine Dragons інформацію про скандальний інцидент поки що не коментували. Організатори концерту, на яких посилалася охорона, що відбирала прапор України у фанатки, поки що не відреагувала.

Нагадаємо, Imagine Dragons активно підтримують Україну. Вони допомагають збирати гроші для постраждалих через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ. Крім цього, музиканти нерідко розгортають прапор нашої країни на своїх виступах, а не так давно вони зробили це разом з підлітком з України, який знявся в їхньому кліпі.

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