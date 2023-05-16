Емма Антонюк заявила, що музикант не зв'язувався з нею і вона нічого не знає про те, що на неї подали до суду.

У мережі повторно набирає обертів скандал за участю Іво Бобула. Під час одного зі своїх недавніх інтерв'ю легендарний музикант заявив, що всі жінки меркантильні, тому вони "стрибають по ліжках в пошуках принца". Коли журналістка і ведуча Емма Антонюк спробувала йому заперечити, той дорікнув їй в тому, що у неї немає чоловіка і дітей.

Антонюк назвала це "сексистською маячнею", після чого артист покинув інтерв'ю.

Коли відео було опубліковано на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитися", розгорівся скандал. Більшість людей звинуватили Бобула в тому, що він зневажливо ставився до жінок. Артист в спробах виправдатися заявив, що не це хотів сказати, і взагалі він нібито не давав дозволу на публікацію цього інтерв'ю.

Відео дня

15 травня стало відомо, що Бобул подав до суду на Емму Антонюк. Зараз вона прокоментувала ситуацію зі свого боку.

"Ранок почався з повідомлень від близьких, підписниць і медіа з питаннями про заяву Іво Бобула про суд. Ось що я відповідаю: пан Іво не контактував зі мною. Я не отримувала ніяких матеріалів за судовим позовом. Зважаючи на відсутність будь-якої додаткової інформації, мені поки нічого прокоментувати додатково", - сказано на сторінці Антонюк в Instagram.

Вона також звернулася до колег з проханням, висвітлюючи цю тему, пам'ятати, що ключова теза - недопущення подібного ставлення до жінок.

Нагадаємо, Оля Цибульська захистила Іво Бобула після сексистського скандалу.

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