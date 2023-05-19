Історія з проїздом по Південному мосту в Києві не закінчилася тільки тим, що у артиста забрали пропуск.

Днями народний артист України Віктор Павлік потрапив у скандал після того, як його дружина похвалилася проїздом по Південному мосту в Києві - цей об'єкт визнаний режимним і закритий для цивільного транспорту з минулого року. Катя Репяхова сказала, що це "задоволення не для всіх", показавши спеціальний пропуск, за яким вони з чоловіком туди потрапили.

Незабаром Репяхова одумалася і видалила це зі свого блогу, але публіка вже підхопила і поширила даний ролик. На поведінку блогерки і її чоловіка відреагували правоохоронні органи - спецперепустку у Віктора Павліка швидко забрали, пояснивши йому і дружині, що під час війни не можна публікувати фото і відео з режимних об'єктів.

Зараз музикант Діана Янушкевич у себе в Facebook написала, що у зв'язку з конфліктом концерт Віктора Павліка в Німеччині був скасований.

Відео дня

"У зв'язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка. Хто виступатиме на благодійному концерті 4.06 ми повідомимо пізніше", - повідомила Янушкевич.

Також УНІАН писав, що Віктора Павліка покарали за проїзд по Південному мосту.

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