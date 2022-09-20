Її чоловік Дмитро Стужук помер восени 2020 року через ускладнення на тлі коронавірусу.

Українська блогерка Софія Стужук похвалилася своїм кільцем. Вона вдруге виходить заміж. Обранцем Соні став Антон з Риги. Пропозицію він зробив блогерці на тлі Ейфелевої вежі.

"Найбільш впевнене і прекрасне "так" в моєму житті", - написала наречена, опублікувавши щасливе фото зі своїм нареченим.

Відомо, що Софія Стужук разом з Антоном вже 10 місяців. Вони познайомилися в нічному клубі. Зараз сама Соня зі своїми трьома дітьми живе в Латвії у коханого.

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Нагадаємо, про сім'ю Софії Стужук почали активно говорити восени 2020 року. Тоді вона прибувала в процесі розлучення з фітнес-тренером Дмитром Стужуком. Громадськість потрясла новина про те, що він помер через ускладнення після коронавірусу. Сама блогерша в коронавірус не вірила, і говорила про це своїм підписникам. Незважаючи на розлучення, про смерть чоловіка Стужук повідомила особисто.

Також УНІАН писав, що нещодавно блогерка Стужук відреагувала на "чорний список" знаменитостей через війну в Україні.

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