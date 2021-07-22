Співачка презентувала нову пісню на українських радіостанціях.

Опальна співачка Світлана Лобода, яка ось уже кілька років живе і працює в РФ, приїхала в Україну, і вже встигла представити на радіостанціях свою нову пісню.

Вона вже встигла побувати на радіо "П'ятниця", "Наше Радіо", " Російське радіо. Україна", "NRJ Україна", де і презентувала новий трек "Алло". Відомо, що кліп на цю пісню зняв популярний кліпмейкер Алан Бадоєв, який часто співпрацює з російськими зірками.

Нагадаємо, 14 серпня заплановано концерт Світлани Лободи в Одесі. Також в цьому українському місті виступлять Баста, Ані Лорак і Скриптоніт.

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Автор: Діана Могилєвич