Опальна співачка Світлана Лобода, яка ось уже кілька років живе і працює в РФ, приїхала в Україну, і вже встигла представити на радіостанціях свою нову пісню.
Вона вже встигла побувати на радіо "П'ятниця", "Наше Радіо", " Російське радіо. Україна", "NRJ Україна", де і презентувала новий трек "Алло". Відомо, що кліп на цю пісню зняв популярний кліпмейкер Алан Бадоєв, який часто співпрацює з російськими зірками.
Нагадаємо, 14 серпня заплановано концерт Світлани Лободи в Одесі. Також в цьому українському місті виступлять Баста, Ані Лорак і Скриптоніт.
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