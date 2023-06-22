За її словами, не можна насильно змушувати людей що-небудь робити.

Українська співачка Слава Камінська відреагувала на хейт після підтримки російської мови. В інтерв'ю УНІАН вона сказала, що не можна насильно змушувати людей переходити на українську.

За її словами, кожна людина, яка вважає себе українцем, рано чи пізно розмовлятиме державною мовою. А примус викликає тільки роздратування і розкол в суспільстві.

"Я не підтримую штучний поділ українського народу за якою б то не було ознакою або питанням. Я вірю, що ми одного разу прийдемо до того, що всі, хто вважають себе українцями, будуть говорити українською. А молодь, нове покоління, вже не знатиме російської. Але зараз не можна змушувати з-під палиці що-небудь робити. Це викликає роздратування і розкол в суспільстві. Де демократія, про яку ми так багато говоримо і до якої прагнемо? Потрібно підтримувати одне одного всіма силами, в нашій боротьбі зі спільним ворогом, а не вишукувати ворогів серед своїх", - сказала співачка.

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Сама Слава розмовляє двома мовами - українською та російською. Однак каже, що вже почала процес українізації своїх пісень. Камінська хоче адаптувати свою творчість під нові реалії.

"Я не словами, а ділом в черговий раз підкреслюю свою позицію", - підсумувала знаменитість.

Слава Камінська заступилася за російську мову

Нещодавно Слава Камінська оприлюднила в Instagram статтю Конституції України про гарантування "вільного розвитку, використання та захисту російської та інших мов національних меншин України". Тим самим вона підтримала російську мову.

"Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" - підписала пост Слава.

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