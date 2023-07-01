Насправді принц Вільям міг отримати куди більше.

Британські ЗМІ розкрили мільйонні доходи принца Вільяма. Онук Єлизавети II став багатшим після її смерті. Це пов'язано з тим, що Вільям успадкував Корнуольське герцогство від свого батька - Чарльза III, коли той зійшов на престол.

Як повідомляє Daily Mail, за 2022-2023 фінансовий рік старший син короля Великої Британії отримає близько 7,6 мільйона доларів. А наступного року, завдяки можливості отримувати щорічний "приватний дохід" з успадкованого герцогства, його "додатковий прибуток" складе більше 25 мільйонів доларів.

Насправді принц Вільям міг отримати куди більше. Однак через те, що він успадкував герцогство в середині року і не був його власником всі 12 місяців, частину коштів вирішили залишити для "оборотного капіталу". Кенсінгтонський палац попросив "одноразове виключення", щоб покрити витрати та залишити заощадження для управління маєтком на наступний рік.

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"Герцогство зберегло 8,6 мільйона доларів, залишивши Вільяму дохід у розмірі 7,6 мільйона доларів. Очікується, що наступного року Вільям отримає весь прибуток герцогства", - зазначає видання.

Корнуольське герцогство є приватним маєтком, яке ще в 1337 році заснував Едуард III. З тих пір в королівській родині воно передається від батька до сина. Гроші, які приносить маєток, заведено використовувати для громадської діяльності та благодійності.

Чарльз III зійшов на престол - що відомо

8 вересня 2022 року померла королева Великобританії Єлизавета II. Престол успадкував її син. 6 травня 2023 року Чарльз III офіційно став королем Великобританія.

Незабаром ЗМІ повідомили, що він боявся змови і коронації свого сина. Чарльз III чекав можливості стати королем понад 70 років і в певний момент почав боятися, що у нього відберуть цю можливість.

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