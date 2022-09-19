У день похорону, Олена Зеленська мала змогу в Лондоні попрощатися із її Величністю від імені всіх українців.

Перша леді України Олена Зеленська, яка у неділю, 18 вересня, вшанувала пам’ять британської королеви Єлизавети ІІ біля її гробу у Вестмінстер-холлі в Лондоні, подякувала їй від імені всіх українців.

Так, у день похорону королеви дружина президента України на своїй офіційній сторінці в Instagram поділилася щемливим спогадом про Її Величність.

Перша леді зазначила, що відійшла епоха, яка вплинула на всіх. Це була шляхетна та взірцева епоха, до якої хочеться бути причетним.

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"У ці дні пам’яті Її Величності Королеви Єлизавети ІІ майже в кожного — свій улюблений спогад про неї. Так буває, коли відійшла справді епоха, яка вплинула на всіх. І до того ж епоха шляхетна й взірцева, до якої хочеться бути причетним. На мене особисто завжди справляло враження, як, маючи численні обов’язки, Королева Єлизавета ІІ та її помічники встигали приділяти увагу та відповідати на листи дітей з усього світу, зокрема й наших, українських дітей. Лише в останні роки листи з поміткою Royal Мail надходили до хлопчика із Запоріжжя та дівчинки з Кропивницького — вони просто написали Королеві про своє життя й отримали відповіді! Відповідь від Її Величності надійшла й школі № 1 з Бердянська — після того, як учні привітали Королеву Єлизавету ІІ з 90-річчям. Це надзвичайно важлива риса й урок для всіх лідерів, як важливо бути уважним до кожного", - зазначила вона.

Сьогодні, 19 вересня, у день похорону, Олена Зеленська мала змогу в Лондоні попрощатися із її Величністю від імені всіх українців.

"Дякуємо за повсякчасну увагу до України, за натхненні побажання, які ми отримали від Вас у День Незалежності: "Нехай кращі часи чекають у майбутньому". Нехай так і буде", - написала Зеленська.

Свій пост вона проілюструвала останнім офіційним портретом королеви Єлизавети ІІ, який опублікував за кілька годин до похорону Букінгемський палац.

Зазначимо, сьогодні представники майже всіх країн світу приїхали до Лондона, щоб віддати шану королеві Єлизаветі ІІ та провести її в останню путь. Олена Зеленська побувала на урочистій процесії у Вестмінстерському абатстві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Напередодні похорону Олена Зеленська мала у Лондоні аудієнцією із принцесою Уельською. Це не перша зустріч першої леді України із Кейт Міддлтон. У жовтні 2020 року вони зустрілися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Британії.

Єлизавета II померла: подробиці смерті королеви Британії

8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почалася десятиденна жалоба.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії у Сент-Джеймському палаці.

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