Чарльз чекав можливості стати королем понад 70 років і в певний момент почав боятися, що корону у нього відберуть.

Нинішній король Великобританії Чарльз ІІІ у минулому підозрював, що королівська сім'я хоче змістити його з посади спадкоємця престолу і зробити спадкоємцем його сина Вільяма. Про це пише в біографії короля письменник Найджел Которн, чию працю вже вивчили журналісти видання Newsweek.

Відзначається, що з моменту свого народження і до смерті королеви Єлизавети II принц Чарльз офіційно вважався першим спадкоємцем престолу. Причому чекати йому довелося практично все життя – більше 70 років.

При цьому в 1990-х роках публічний імідж колись популярного принца був значно зіпсований після його розлучення з принцесою Діаною на тлі звинувачень у невірності. У 1995 році Діана заявила журналістам, що сумнівається в здатності Чарльза впоратися з роллю короля. Незабаром після цього інтерв'ю пара розлучилася, а популярність принца в народі різко впала.

"Коли Популярність Чарльза досягла дна після розпаду його шлюбу і його триваючих відносин з Каміллою Паркер-Боулз, він почав підозрювати, що брати Ендрю і Едвард замишляють проти нього змову", — написав Которн в біографії нинішнього короля.

Так, стверджується, ніби Чарльз побоювався, що в разі смерті або зречення королеви, корона перейде не до нього самого, а до його сина принца Вільяма. Причому регентом для ще неповнолітнього Вільяма нібито хотіли призначити принца Ендрю, брата Чарльза і дядька самого Вільяма.

"Цей сценарій явно не спрацював. Вільяму виповнилося 18 років у червні 2000 року, майже через три роки після того, як Діана загинула від травм в автокатастрофі в Парижі", – пише Newsweek.

Після цього Єлизавета правила ще 22 роки і померла у віці 96 років. Замість неї на трон зійшов принц Чарльз – у віці 73 років. Ніякої змови не сталося.

Принц Ендрю теж був присутній на коронації свого брата, але не брав активної участі в церемоніальних заходах. Принц Вільям офіційно став першим наслеником престолу.

Новий король Великобританії Чарльз Третій

Королева Великобританії Єлизавета Друга померла у вересні минулого року у віці 96 років після 71 року правління. Вона побила всі рекорди за тривалістю правління в британській історії, значно перевершивши навіть знамениту королеву Вікторію, на честь якої названа Вікторіанська епоха.

Принца Чарльза проголосили королем Великобританії через два дні після смерті матері. Однак офіційна церемонія відбулася тільки через 8 місяців після цього – в травні поточного року.

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