Концерт пройде на НСК "Олімпійський".

Понад три десятки артистів братимуть участь у масштабному святковому концерті до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський". Для цього на стадіоні вже встановлюють одразу три сцени й готують світлову виставу.

Деталі підготовки до грандіозного свята розповіли журналісти в сюжеті ТСН.

Репетиції проходять в одному з ангарів столичного заводу імені Антонова. Примітно, що між піснями на концерті не буде розмов та перерв: артисти з'являтимуться на сцені один за одним. Сама сцена складатиметься з трьох частин, які нагадуватимуть разом молекулу ДНК.

"Коли ти бачиш усе на папірцях - воно здається класно, гарно. Але коли я сьогодні зайшла на репетиційну базу і там стоїть вже розмічена сцена - боже, яка вона шалено величезна", - зізнається режисер-постановник концерту Катерина Царик.

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На шоу буде задіяно найбільшу кількість світових приладів в історії незалежної України - півтори тисячі. Загалом виступить 34 артисти - від Софії Ротару до "Океану Ельзи", ансамблю Вірського та зірок світової опери. Співачка Надя Дорофєєва обіцяє змінити на концерті імідж й заспівати такі пісні, які раніше не виконувала.

Концерт, який триватиме упродовж трьох годин, буде доброчинним. Кошти від нього спрямують на створення Центру сучасного мистецтва - Музею художника Івана Марчука.

"Це спогад на все життя. Це той момент, коли ти зможеш згадувати, пишатися Україною", - зізнається співачка Наталя Могилевська.

День Незалежності України: 30-та річниця

Цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. 2 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде святкування.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення 24 серпня урочистого засідання парламенту.

Крім того, Мінкульт створив цифрову мапу подій до Дня Незалежності України.

Автор: Юрій Годован