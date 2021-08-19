Понад три десятки артистів братимуть участь у масштабному святковому концерті до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський". Для цього на стадіоні вже встановлюють одразу три сцени й готують світлову виставу.
Деталі підготовки до грандіозного свята розповіли журналісти в сюжеті ТСН.
Репетиції проходять в одному з ангарів столичного заводу імені Антонова. Примітно, що між піснями на концерті не буде розмов та перерв: артисти з'являтимуться на сцені один за одним. Сама сцена складатиметься з трьох частин, які нагадуватимуть разом молекулу ДНК.
"Коли ти бачиш усе на папірцях - воно здається класно, гарно. Але коли я сьогодні зайшла на репетиційну базу і там стоїть вже розмічена сцена - боже, яка вона шалено величезна", - зізнається режисер-постановник концерту Катерина Царик.
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На шоу буде задіяно найбільшу кількість світових приладів в історії незалежної України - півтори тисячі. Загалом виступить 34 артисти - від Софії Ротару до "Океану Ельзи", ансамблю Вірського та зірок світової опери. Співачка Надя Дорофєєва обіцяє змінити на концерті імідж й заспівати такі пісні, які раніше не виконувала.
Концерт, який триватиме упродовж трьох годин, буде доброчинним. Кошти від нього спрямують на створення Центру сучасного мистецтва - Музею художника Івана Марчука.
"Це спогад на все життя. Це той момент, коли ти зможеш згадувати, пишатися Україною", - зізнається співачка Наталя Могилевська.
День Незалежності України: 30-та річниця
- Цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. 2 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде святкування.
- Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення 24 серпня урочистого засідання парламенту.
- Крім того, Мінкульт створив цифрову мапу подій до Дня Незалежності України.