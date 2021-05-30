Український артист Дмитро Шуров у програмі "Світське життя" заговорив про труднощі у відносинах з дружиною.
За його словами, карантин значно вплинув на їхні стосунки з дружиною Ольгою. При цьому Шуров додав, що це не перший раз, коли йому довелося рятувати свій шлюб.
"Ще в перший рік наших відносин розлучення на віки вічні - було нормою. І після того багато було таких речей. Але зараз, щороку я відчуваю наскільки глибокими стають ці відносини. Допускаю, що певні шлюби можуть навіть в інші життя переходити. Я, принаймні, в це вірю", - поділився Шуров.
Зазначимо, Шуров одружений на Ользі Таракановській (Шурова). Пара виховує сина Лева, який народився в 2003 році. Разом з родиною Дмитро живе в Києві.
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